İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı için geri sayım! İşte o tarih açıklandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güzergahtaki ilk etabın test sürüşünün başlayacağını duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşünü yarın gerçekleştireceklerini belirterek, "Sürüşün sonunda İstanbul Havalimanı İstasyonu'na ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız." ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ile ilgili bilgiler verdi.
İstanbul'da 7 metro hattında, 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103,3 kilometre olduğunu kaydetti.
Karaismailoğlu, söz konusu hatların, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı olduğunu aktardı.
İstanbul'un mevcut raylı sistem ağının 259,5 kilometre olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek." ifadesini kullandı.
GÜNDE 600 BİN YOLCU TAŞINMASI HEDEFLENİYOR
Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'sinin bakanlık tarafından yapıldığına işaret ederek, yarın Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşünü gerçekleştireceklerini bildirdi.
Test sürüşünde 30 kilometre yol katedeceklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Sürüşün sonunda İstanbul Havalimanı İstasyonu'na ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız. Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hat 37,5 kilometre uzunluğunda ve toplamda 9 istasyondan oluşuyor. İstanbul'un, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçlarıyla günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir?
- Hepsiburada indirimleri ne zaman 2021? Hepsiburada Kasım ayı indirimleri başladı mı?
- Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? CTE ile açıklama...
- SSK, Bağ-Kur ve EYT'iler için kritik takvim! Yeni maaşlar için detaylar belli oldu! Taban ve tavan maaşlar...
- Trendyol indirimleri ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim günleri ne kadar, kaç gün sürecek? Mega indirim kuponu...
- AUZEF ara sınavı ne zaman? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte tarihler...
- Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro durakları! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosu nereden geçiyor?
- Sevenlerinin yüreğine dert oldu! 7. sezon öncesi EDHO bitti mi? EDHO yayından kalktı mı, final mi yaptı?
- EYT’de nefes kesen gelişme! Yaş ve prim detayı ortaya çıktı! 50 yaşını doldurana emeklilik!
- İstanbul’da 500.000 TL altına ev alabileceğiniz 21 ilçe! Faizler düştü, konutta talep patladı! İşte en ucuz evler…
- LOL Arcane 4. bölüm (2. kısım) ne zaman çıkacak? LOL dizisi Arcane konusu nedir?