Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro durakları! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosu nereden geçiyor?

"Şu an İstanbul'un raylı sistem ağı 259,5 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek" diyen Bakan Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'sinin Bakanlık tarafından yapıldığına dikkati çekti.

GÜNDE 600 BİN YOLCU TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Yarın Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp, İstanbul Havalimanı Metro hattının ilk etabında test sürüşünü gerçekleştireceklerini söyleyen Karaismailoğlu, "30 kilometre yol kat edeceğimiz bu test sürüşü sonunda İstanbul Havalimanı istasyonuna ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız" dedi.

SAATTE 120 KM HIZLA GİDECEK

Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğunu belirten Karaismailoğlu, "İstanbul'un, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçları ile günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor" diye konuştu.