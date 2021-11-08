Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon
Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.