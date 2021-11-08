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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Irak’ın kuzeyinde PKK’ya operasyon

Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Irakın kuzeyinde PKKya operasyon IRAK'IN KUZEYİNDE PKK'YA OPERASYON

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