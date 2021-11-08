Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti

Görüşmede ayrıca Akar'ın, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla artarak devam edeceğini, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da can kardeşi Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olacağını ilettiği bildirildi.









