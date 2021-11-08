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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesini Şuşa’da kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un da katıldığı görüşmede Bakan Akar, Başkan Erdoğan'ın 8 Kazım Zafer Günü tebrikini Aliyev'e iletti. Akar ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliğinin "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla artarak devam edeceğini, Türkiye'nin, haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olacağını yineledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla geldiği Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Şuşa'ya gelen Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un da katıldığı görüşmede Akar tarafından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü tebrikinin iletildiği öğrenildi.

Görüşmede ayrıca Akar'ın, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla artarak devam edeceğini, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da can kardeşi Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olacağını ilettiği bildirildi.





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