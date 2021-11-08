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İBB Meclisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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İBB Meclisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit kardeşine galiz küfürler etmesi hasebiyle şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB), İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit kardeşine küfür etmesine tepki olarak şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezindeki oturumu Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul yönetti.

LÜTFÜ TÜRKKAN NE DEDİ?

Şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdi. unun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum." yazılı dilekçesini, İYİ Parti Grup Başkanlığına iletti.

MİLLET İTTİFAKI'NDA LÜTFÜ TÜRKKAN SESSİZLİĞİ!

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına ağır şekilde küfreden Lütfü Türkkan sadece Meral Akşener'den özür dileyip sonrasında da İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Lütfü Türkkan'a tepkiler sürerken İYİ Parti, CHP, STK ve kadın derneklerinin olaya karşı sessiz kalması dikkat çekiyor. Öte yandan İYİ Parti bugün olağanüstü toplanıyor. Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden Türkkan disipline sevk edilecek mi? Kadın dernekleri neden duruma ses çıkarmıyor? İYİ Parti ve CHP yönetimleri neden tepki göstermiyor? Gelişmeleri AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Özaslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan Genel Başkan Meral Akşener'in talebi ile grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Tepki çeken olay sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü. Türkkan'a tepki göstermek yerine skandala sahip çıkılmaya devam ediyor.

Son olarak İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın mükemmel bir insan olduğunu açıklayan paylaşımı RT'ledi.

İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı; 6 Kasım 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından küfür ettiğini açıklayan Lütfü Türkkan'a destek verdi. İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı'nın paylaşımında; "Siz Sayın Lütfü Türkkan mükemmel bir insansınız tahrikleri ve provakatörlüklerin herkes farkında.." iddiaları yer aldı.

İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'ın, İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı'nın söz konusu paylaşımını RT etmesi dikkat çekti.

Öte yandan İYİ Parti bugün olağanüstü toplandı. Peki şehit yakınına küfreden Türkkan disipline sevk edilecek mi? Türkkan'ın vekilliği düşürülebilir mi? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu küfür skandalına neden tepki göstermedi? Şehit yakınına küfür edilmesine neden tepki gösterilmiyor?

AK Parti’den CHP’li Yavaş’a Lütfü Türkkan tepkisi AK PARTİ'DEN CHP'Lİ YAVAŞ'A LÜTFÜ TÜRKKAN TEPKİSİ

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