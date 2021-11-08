Son dakika açıklaması: Uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? 9 Kasım uçuşları...

Son dakika... Uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, geçtiğimiz günlerde iniş ve kalkışlara kapatılmıştı. Uçuşlara yeniden başlanılan Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından son dakika açıklaması geldi. MADKOM toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada detaylar belli oldu. Peki, uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi?9 Kasım uçuşları ertelendi mi? İşte cevaplar...

UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 09.11.2021 tarihi saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.