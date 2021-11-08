Son dakika açıklaması: Uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? 9 Kasım uçuşları...
Son dakika... Uçuşlar iptal mi oldu? İstanbul'da birkaç gündür meydana gelen sis ve pus hadisesi nedeniyle uçuşların iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı gerçekleştirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından toplantının ardından açıklama geldi. Peki, uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi?9 Kasım uçuşları ertelendi mi? İşte haberin detayları...
Son dakika... Uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, geçtiğimiz günlerde iniş ve kalkışlara kapatılmıştı. Uçuşlara yeniden başlanılan Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından son dakika açıklaması geldi. MADKOM toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada detaylar belli oldu. Peki, uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi?9 Kasım uçuşları ertelendi mi? İşte cevaplar...
UÇUŞLAR İPTAL Mİ?
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 09.11.2021 tarihi saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.
SİS HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ, UÇAKLAR İNİŞ YAPAMADI
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 27 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 27 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Uzun süre havada tur atmak zorunda kalan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na indi. Sisin etkili olduğu 1 saatlik sürede Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 27 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirilirken, bir uçak ise Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, operasyonların kesintisiz devam ettiğini açıkladı.
İSTANBUL BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde de etkili olan sis, İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 14.45 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.
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