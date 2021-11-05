CHP’li İBB’nin çalışanından AK Partili Tevfik Göksu’ya tehdit! Hem aradı hem de sosyal medyadan hakaretler savurdu

ESENLER BELEDİYESİ'Nİ ARAYIP HAKARETLER ETTİ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'yu Facebook hesabı paylaşımlarıyla tehdit eden Utkan Baştürk, Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden de tehdit, hakaret ve küfürlerini sürdürdü. Utkan Baştürk, Esenler Belediye Başkan Danışmanı Abdullah Aksu'yla yaptığı görüşmede Aksu'ya da tehdit, hakaret ve küfürler savurdu.

Bir İBB çalışanının İBB AK Parti Grup Başkanvekilini açık seçik tehdit edecek cesareti nereden aldığı da merak konusu oldu.