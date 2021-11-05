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TIR'ın dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2021
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TIR’ın dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis’te yol kontrolü sırasında jandarmanın durdurduğu TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 149 kaçak göçmen yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirtilen 1 kişi tutuklandı.

Bitlis-Baykan yolu üzerindeki Tanrıyar Jandarma Karakolu ekipleri, kontrol noktasında uygulama yaptı. Ekiplerin durdurduğu TIR'ın dorsesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirtilen U.Ö. gözaltına alındı.
U.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından, Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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