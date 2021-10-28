Son dakika: Çanakkale ve Edirne’de sahte içki operasyonu! Onlarca litre ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada'da ihbar üzerine barakaya operasyon düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreste yapılan aramada, bin 300 litre sahte içki bulundu.

Ekipler, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

EDİRNE'DE DE OPERASYON

Edirne Keşan'da 62 pet şişe, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bin 300 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sahte içki üretip satan kişilere yönelik yapılan çalışma kapsamında C.A. ve A.Ö'nün Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 62 pet şişede sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı.