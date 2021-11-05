SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 5 Kasım 2021 vaka ve vefat tablosu! Bakan Fahrettin Koca’dan önemli mesaj

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

5 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 193 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 oldu.

Bir günde toplam 361 bin 422 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 201 olarak kaydedildi. şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez" dedi.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Koca, "RİSKE KARŞI İDEAL SONUÇ tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez." dedi.

KOVİD-19 AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,12 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 89,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 223 bin 420'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR"



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.