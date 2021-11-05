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Son dakika: MSB harekete geçti! Sosyal medyada başlatılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı önlem

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Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Son dakika: MSB harekete geçti! Sosyal medyada başlatılan üniformalı fotoğraf akımına karşı önlem

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personel tek tek tespit edilirken askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Bir sosyal paylaşım sitesinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı henüz belli olmayan akımla 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu çok sayıda paylaşım yapıldığı tespit edildi.

MSB HAREKETE GEÇTİ
Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

TEK TEK TESPİT EDİLECEK
Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.


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