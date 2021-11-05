06 Kasım 2021, Cumartesi
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Üniforma ile fotoğraf paylaşma tehlikesi! Silah, mühimmat ve lokasyon paylaştılar
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Bakanlık söz konusu paylaşımları yapan personellerin tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtti. Gerekçe olarak "güvenlik tehlikesini" gösterdi.