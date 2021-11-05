Beşiktaş ve Trabzonspor dev derbide 3 puan peşinde

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da kart cezalısı Edgar Ie'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Cornelius'un durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Takımla çalışmalara katılan Koita ile Abdulkadir Parmak ise kadroda yer alabilecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11'inde değişikliğe giderek savunmada cezalı Edgar'ın yerine Hüseyin'e, orta sahada Siopis'in yerine Bakasetas'a ve hücum hattında da uzun süreli sakatlık yaşayan Gervinho'nun yerine Nwakaeme'ye forma vermesi bekleniyor.