Beşiktaş ve Trabzonspor dev derbide 3 puan peşinde
Süper Lig'in 12. haftasında Türkiye'nin gözü Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Beşiktaş 7 haftadır kalesini gole kapatamazken, lider Trabzonspor yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10'a çıkacak.
SON 6 MAÇTA 3 KEZ YENİLDİ
Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı.
Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu.
Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı.
Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, yarın kazanarak Trabzonspor ile hem puan farkını düşürmeye hem de son dönemdeki kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.
EVİNDEKİ 6 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI
Beşiktaş, evinde oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ini kazandı.
İç sahada Çaykur Rizespor (3-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Galatasaray (2-1) maçlarından galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.
Evindeki 6 maçta 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.
LİGDE 7 MAÇTIR GOL YİYOR
Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.
Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 7 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.
Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 13 gol gördü.
BATSHUAYI VE CAN BOZDOĞAN SAKAT
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon karşısında da görev yapamamıştı.
Can Bozdoğan ise Sporting Lizbon maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yarınki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA DA ZAFER HEDEFLİYOR
Spor Toto Süper Lig'de 241 gündür yenilmeyen lider Trabzonspor, 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş karşısından da galibiyetle ayrılıp, rakipleriyle puan farkını artırmak istiyor.
Süper Lig'de 11 maç sonunda 27 puanla zirvede yer alan lider Trabzonspor, 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. 2020-21 sezonunun 29'uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası ligde 23 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, bu periyotta 12 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti.
241 gündür bileği bükülmeyen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanında da bu seriye devam etmek istiyor. Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor'da kart cezalısı Edgar Ie'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Cornelius'un durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Takımla çalışmalara katılan Koita ile Abdulkadir Parmak ise kadroda yer alabilecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11'inde değişikliğe giderek savunmada cezalı Edgar'ın yerine Hüseyin'e, orta sahada Siopis'in yerine Bakasetas'a ve hücum hattında da uzun süreli sakatlık yaşayan Gervinho'nun yerine Nwakaeme'ye forma vermesi bekleniyor.
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