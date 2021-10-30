İşte AK Parti'nin İstanbul'daki oy oranı! 2023 seçimleri anketlerinde son durum ne? Yerel seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak?
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldığı canlı yayında AK Parti'nin İstanbul'daki oy oranını açıkladı. Cumhur İttifakı ile birlikte de İstanbul'daki toplam oy oranını duyuran Kabaktepe, bu rakamların 2023 seçimlerini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmaları anlamına geldiğini ifade etti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu, AK Parti'nin İstanbul'daki oy oranını açıkladı.
"AK PARTİ'NİN OYU DÜŞMEDİ"
AK Parti'nin net bir şekilde kazanacağını ifade eden Kabaktepe, ''Şunun altını çizmek lazım! Önceki seçimlere baktığımız zaman AK Parti'nin oyu düşmedi. Daha yüksek oy aldı" dedi.
"Bizim iki ay önce yaptığımız araştırmada, İstanbul'da bizim oyumuz yüzde 39. Bu bizim oyumuz!
İttifak oyumuz değil. İttifak oyumuz 46. Bu oy oranları hem 2023'ü kazanmamızı hem de Büyükşehiri kazanmamız anlamına gelir.'' ifadelerini kullandı.
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