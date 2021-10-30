İşte AK Parti’nin İstanbul’daki oy oranı! 2023 seçimleri anketlerinde son durum ne? Yerel seçimlerde İstanbul’u kim kazanacak?

İSTANBUL'DAKİ OY ORANINI DUYURDU

"Ben bizim yaptığımız araştırmalar ve başkalarından da söyleyim." diyen Kabaktepe, "Konda bir araştırma yayınladı. CHP'ye Türkiye geneli 24 verdi. İstanbul da Türkiye genelinin ya 1-2 puan üstüdür ya da 1-2 puan altıdır. AK Parti'ye de yüzde 32 verdi."