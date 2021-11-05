HDP’li Gülistan Koçyiğit’ten skandal sözler! Türk ordusuna alçak saldırı

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri bakanlığı'nın 2022 bütçesi görüşmesinde skandal anlar yaşandı. HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit'in sarf ettiği küstah sözler ortamı bir anda gerdi.

Türkiye'nin Suriye'de bulunmasına yönelik bunun 'işgalcilik' olduğunu öne süren Koçyiğit'e tepkiler peş peşe geldi.