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HDP'li Gülistan Koçyiğit'ten skandal sözler! Türk ordusuna alçak saldırı

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Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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HDP’li Gülistan Koçyiğit’ten skandal sözler! Türk ordusuna alçak saldırı

Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerine Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, Türkiye'deki iç huzuru bozmak için saldırılarına devam ediyor. HDP'li Gülistan Koçyiğit'in 2022 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı skandal konuşma tepki çekti. Koçyiğit, şerefli Türk ordusunu "işgalcilik"le suçlaması sonrasında AK Parti ve MHP'li vekiller güçlükle sakinleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerine HDP'li Gülistan Koçyiğit'in skandal sözleri damga vurdu. HDP'li Gülistan'ın görüşmeler sırasında sarf ettiği 'İşgalci Türkiye' sözleri AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri bakanlığı'nın 2022 bütçesi görüşmesinde skandal anlar yaşandı. HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit'in sarf ettiği küstah sözler ortamı bir anda gerdi.

Türkiye'nin Suriye'de bulunmasına yönelik bunun 'işgalcilik' olduğunu öne süren Koçyiğit'e tepkiler peş peşe geldi.

"ORADA TERÖRLE MÜCADELE İÇİN VARIZ"

Koçyiğit'in konuşmasını kesen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, komisyon başkanına "Başkanım müdahale etmeyecek misiniz?" diye sordu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da "İşgalci değiliz." diye bağırdı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz HDP'li Koçyiğit'in sözlerine tepki göstererek, Türkiye'nin Suriye'de bulunma amacının terör le mücadele olduğunun altını çizdi.

Öte yandan HDP'li vekile bir tepki de MHP'den geldi. MHP'li Mustafa Baki Ersoy, ayağa kalkarak küstah sözlere tepki verirken onu AK Parti ve MHP milletvekilleri sakinleştirdi.

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