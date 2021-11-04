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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 4 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 4 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. 4 Kasım 2021 tarihinde vaka, vefat ve aşılama rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) verilerini duyurdu. Peki, 4 Kasım 2021 tarihinde vaka, vefat ve aşılama rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son rakamları yorumladı.

Bakan Koca, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2'dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gereklidir.'' dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,50 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS VERİLERİ (4 KASIM 2021)

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 8 bin 424 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 4 Kasım 2021 vaka vefat aşılama verileri SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSUNU DUYURDU | 4 KASIM 2021 VAKA VEFAT AŞILAMA VERİLERİ

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOSU

2 KASIM 2021

1 KASIM VAKA TABLOSU

31 EKİM VAKA TABLOSU

30 EKİM VAKA TABLOSU

29 EKİM VAKA TABLOSU

28 EKİM VAKA TABLOSU

27EKİM VAKA TABLOSU

26 EKİM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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