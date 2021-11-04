SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 4 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,50 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS VERİLERİ (4 KASIM 2021)

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 8 bin 424 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.