Son dakika: FETÖ’nün MASAK yapılanmasında sanıkların cezaları belli oldu

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklara mütalaaya karşı savunmaları soruldu. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan sanıklarından Bilal Civci, "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Tüm bildiklerimi anlattım" ifadelerini kullandı.

Daha önceki savunmalarında örgütle ilgili bilgiler Beren Bilal Civci, 2010 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına hazırlandığı sırada sınav sorularının kendilerine verildiğini ve soruların sınavda çıktığını kaydetti. 2011'in Şubat ayında gelir uzman yardımcısı olarak atandığını söyleyen Civci, sınavı kazanıp göreve başlayan 20 kişiden 15'inin de soruların dağıtıldığı yerdeki kişiler olduğunu söyledi. Sanık Cihat Yıldırım ise daha önce örgüt üyeliği suçundan başka bir mahkemece cezalandırıldığını belirterek, beraatini talep etti. Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

KARAR AÇIKLANDI

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan sanıklar, Abdulkerim Karaca'ya 'silahlı terör örgütü üyeliği', suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, Abdulkerim İleri ve İbrahim Özkan'a aynı suçtan 1 yıl 6 ay 22 gün ceza verdi. Sanık Bilal Civci'ye ise 'Silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün ceza verildi.

Sanıklardan Mustafa Toktaş, Nimet Bilgin ile daha önce örgüt üyeliğinden ceza alan sanık Cihat Yıldırım'ın beraatine karar veren mahkeme, sanık Abdullah İsak'ın dosyasını ayırdı.

Ceza verilen tüm sanıklar yönünden hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Dilhan DUMANOĞLU/ SABAH