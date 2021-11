Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz

DOĞU AKDENİZ



Doğu Akdeniz konusunda Bakan Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığı sınırlarımızı belirledik ve Birleşmiş Milletler'e kaydettirdik. Kıta sahanlığımızı belirledikten sonra her an her dakika sondaj veya sismik araştırma yapmak zorunda değilsiniz. Bu kıta sahanlığına siz başkalarını sokuyor musunuz? Gemilerimizin hiç birini satmadığımız gibi, bu konudaki gemilerimizi arttırıyoruz. Doğu Akdeniz'de geri adım söz konusu değil" diye konuştu.



Türkiye'nin Rusya ile ABD arasına sıkıştığı iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, "Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz. Bu bir yalpalanma, arasında sıkışma değildir" dedi.

"MONTRÖ'NÜN KANAL İSTANBUL'UN ÖNÜNDE ENGEL OLMADIĞINI SÖYLÜYORUZ"



Kanal İstanbul konusunda Çavuşoğlu, "Montrö'nün Kanal İstanbul'la alakası yok. Boğazlardan geçiş ve Karadeniz'deki kıyıdaş olmayan ülkelerin bulundurabileceği gemi tonajını düzenliyor. Montrö'nün Kanal İstanbul'un önünde engel olmadığını söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLER



10 büyükelçi konusunda Bakan Çavuşoğlu, "Bu sorunu bu şekilde çözdük ama büyükelçiler geri adım attığı için çözdük. Büyükelçiler haklı haksız girmiyorum ama yüzde 100 haksızlar. 'Neden bu noktaya getirdiniz?' Ne kadar haklı olursa olsun 'bu büyükelçiler ultimatom veremezler' niye diyemediniz? Hala Türkiye geri adım attı diyorsunuz. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi bellidir. Bunu söylemenizi beklerdim. Siz 10 büyükelçinin geri adım atmasını da hazmedememişsiniz" şeklinde konuştu.

"BİZ ADAY ÜLKE STATÜSÜNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ, VAZGEÇEN AB"



Bakan Çavuşoğlu, AB süreci hakkında da, "Biz aday ülke statüsünden vazgeçmiş değiliz. Vazgeçen AB" ifadelerini kullandı.

Taliban konusundaki eleştiriye ise Çavuşoğlu, "Gelen 8 kişi. Evet içlerinde BM'nin yaptırım listesinde olan var. Herkes görüşüyor bir şey olmuyor da ben görüşünce niye sorun oluyor? Ben büyükelçiliğimi kapatmadım, iyi ki de kapatmadım. Herkes aşamalı angajmana gidiyor. Orada DEAŞ, El Kaide var" diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, 470 bin Suriyelinin Suriye'ye döndüğünü açıkladı.