ABD Türkiye’nin operasyonuna izin vermeyecek! Sky News Arabia’dan yeni algı operasyonu

HEDEFTE YİNE TÜRKİYE VAR

Sky News Arabia bugün de Pentagon kaynağına bir başka dayandırdığı haberinde yine Türkiye'yi hedef aldı.

Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonlarını değinilen haberde "Biden yönetimi Türkiye'nin Kürt müttefiklerimizi tehdit etmesine izin vermeyecek" iddiasına yer verildi.

SKY NEWS ARABI KİMİN?

Sky News Arabi, Birleşik Krallık merkezli Sky Group ile Abu Dabi Emirliği yönetici ailesinin bir üyesi olan Mansour bin Zayed Al Nahyan'ın sahibi olduğu Abu Dabi Media Investment Corporation'ın ortak girişimi olarak yayın yapıyor.