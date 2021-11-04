ABD Türkiye'nin operasyonuna izin vermeyecek! Sky News Arabia'dan yeni algı operasyonu
Dün Sky News Arabia tarafından ortaya atılan "S-400 bataryaları İncirlik üssüne gönderildi" iddiası sonrası Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. Sky News Arabia haberin üstünden bir gün geçmeden Türkiye hakkında yeni bir algı operasyonunun içine girdi. Yapılan haberde "Joe Biden yönetimi Türkiye'nin Kürt müttefiklerimizi tehdit etmesine izin vermeyecek" iddiası yer aldı.
İngiliz ve BAE ortaklı Sky News Arabia Türkiye üzerinden algı operasyonlarını sürdürüyor.
S-400 YALANI DÜNE DAMGA VURMUŞTU
Dün "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği" yalanını ortaya atan yayın organı, ABD'li bir yetkilinin ağzından aktardığı gerçek dışı haberde, "Türkiye, ABD Hava Kuvvetleri ve NATO kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik üssüne S400 bataryaları getirdi" iddialarına yer verdi.
BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA: GERÇEK DIŞIDIR
Milli Savunma Bakanlığı çıkan haberi yalanladı. Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.
HEDEFTE YİNE TÜRKİYE VAR
Sky News Arabia bugün de Pentagon kaynağına bir başka dayandırdığı haberinde yine Türkiye'yi hedef aldı.
Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonlarını değinilen haberde "Biden yönetimi Türkiye'nin Kürt müttefiklerimizi tehdit etmesine izin vermeyecek" iddiasına yer verildi.
SKY NEWS ARABI KİMİN?
Sky News Arabi, Birleşik Krallık merkezli Sky Group ile Abu Dabi Emirliği yönetici ailesinin bir üyesi olan Mansour bin Zayed Al Nahyan'ın sahibi olduğu Abu Dabi Media Investment Corporation'ın ortak girişimi olarak yayın yapıyor.
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