Son dakika: Turkuvaz’da dev zirve: Türkiye’nin 2023 vizyonu masaya yatırılıyor! Başkan Erdoğan’dan video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Turkuvaz Medya'yı kendi alanında en yetkili isimlerin katılımıyla düzenlenen program için tebrik etti.

BİRÇOK ANLAMDA KADEMELİ NORMALLEŞME ADIMLARI ATILIYOR

Dünyanın oldukça sancılı geçen 2 yılın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini artık daha ümitvar bir şekilde sürdürdüğünü belirten Erdoğan, başta sağlık, ulaşım, eğitim ve ticaret olmak üzere birçok alanda kademeli normalleşme adımlarının atılmaya başlandığının görüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, küresel ekonominin geçen sene yaşadığı daralma sonrasında tekrar eski ritmine kavuşmaya başladığını, üretim ve ihracatın arttığını, insan hareketliliğinin yeniden başlamasıyla turizmde de hızlı bir toparlanmaya şahit olunduğunu dile getirdi.

HEDEFLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE POLİTİKALAR ÜRETİYOR VE YÜRÜTÜYORUZ

Aşılamada ve tedavi yöntemlerinde kazanılacak mevziye bağlı olarak bundan sonraki sürecin çok hızlı gelişeceğine inandıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak insanlık salgının sağlık boyutuna dair meseleleri çözdükçe bu sefer salgın kaynaklı farklı sorunlarla yüz yüze geliyor. Küresel enflasyon, tıpkı geçen seneki ekonomik durgunluk gibi bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu en ciddi sorundur. Tedarik zincirlerinde meydana gelen kırılma sebebiyle boş kalan raflar da yine bu döneme damga vuran gerçeklerden biridir. Temel gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar, salgının en fazla mağdur ettiği toplum kesimlerinin yükünü daha da ağırlaştırıyor. Bu durum, özellikle Batı ülkelerinde ırkçılığın, İslam düşmanlığının ve yabancı karşıtlığının da artmasına yol açıyor. Ekonomimizi, insanımızı ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı da etkileyen bu tehditler karşısında Türkiye olarak kendi önceliklerimiz, kendi çıkarlarımız ve hedeflerimiz çerçevesinde politikalar üretiyor ve yürütüyoruz."

ÇİFT HANELİ BÜYÜME RAKAMLARINA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ

Başkan Erdoğan, geçen yıl salgın dolayısıyla birçok gelişmiş ülkenin aldığı sert tedbirlerle ekonomide kontak kapattığını ancak kendilerinin böyle bir yola başvurmadıklarına işaret ederek, bir taraftan salgın tedbirlerine riayet ederken diğer taraftan da stratejik sektörler başta olmak üzere üretim süreçlerini devam ettirdiklerini belirtti.

Üreten, istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanları zor dönemlerinde yalnız bırakmadıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Verdiğimiz destek ve teşviklerle yeni fabrikaların kurulmasını sağladık. Gaziantep'ten Konya'ya, Kocaeli'den Hatay'a, Ankara'dan Adana'ya birçok şehirlerimize yeni üretim tesisleri kazandırdık. Böylece ülkemiz 2020'de yüzde 1,8 büyürken, bu yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 7,2 ve yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü. İhracatta tarihimizde ilk defa 212 milyar dolar seviyesini aşarak önemli bir rekora imza attık. Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FELAKET TELLALLARINA PRİM VERMEDEN YÜKSELTMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

"Büyük hedeflere odaklanırken burnumuzun dibindeki sorunlara da asla gözümüzü kapatmıyoruz" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belirleyerek çiftçimizi ve üreticimizi korumaya çalıştık. Kamudaki işçi ve memurların ücretlerinde yaptığımız artışlarla da çıtayı bir hayli yüksek tuttuk. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz. Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kerim devlet anlayışımızın tezahürü olan bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Her krizin aynı zamanda yeni fırsatlara kapı araladığı gerçeğine uygun şekilde felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz."



TURKUVAZ'DA 2023 ZİRVESİ

Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın bugün Turkuvaz Medya Center'da düzenleyeceği 'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla başladı. Zirvede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan özel panel konuşmalarıyla yer alacak. Zirvenin ardından düzenlenecek A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde düzenlenecek 'Para Sohbetleri'nde ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyasının sorularını yanıtlayacak.

4 PANEL DÜZENLENECEK

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderisoğlu'nun moderatörlüğünde yapılacak 'Enerjinin Bugünü ve Yarını' panelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, DEİK Enerji İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Taha Yıldız, SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Ak ve SHELL Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem görüşlerini aktaracak.

A Para Haber Müdürü Serdar Kuter'in moderatörlüğünde, 'Geleceğin Teknolojileri ve Altyapı Yatırımları' paneline Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Turkcell Superonline Genel Müdürü Emre Erdem, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin katıldı. Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in üstlendiği 'Çevre Dostu Şehirler' konulu panelde ise, KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan, Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Melkan Gürsel ve Martı İleri Teknoloji A.Ş. Kurucusu Oğuz Alper Öktem konuşacak.

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde yapılacak 'Finans Sektörünün 2023 Vizyonu' paneli BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Öztop'un katılımıyla gerçekleşecek.