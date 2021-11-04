CHP'li başkanın takkesi yüzünden küçük gördüğü işçi konuştu: Takkem benim şerefimdir
Kütahya Belediyesi’nin, sel felaketinde görevli personele takdir belgesi verdiği törende belge almaya gelen takkeli işçiye CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı tepki gösterdi. Yaşanan olay sonrası takkeli işçi ilk defa konuştu. İşçi İsa Karakafa, ''Takkem benim şerefimdir'' dedi.
Kütahya'da belediye çalışanlarına takdir belgesinin verildiği törende, CHP'li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı'nın takkesinden rahatsız olduğu işçi İsa Karakafa, "Takkem benim şerefimdir" dedi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işçi İsa Karakafa, "Biz bir süre önce sel felaketinden dolayı Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi ve diğer belediyeden ekiplerle birlikte Kastamonu'ya çalışmaya gittik. Bu çalışmalarımızdan dolayı plaket almak için Belediye Meclisi Toplantısına katıldık. Orada plaketini alan başkanla fotoğraf çekiliyordu. Plaketimi aldım, Belediye Başkanımız Alim Işık ile fotoğraf çekildik. Sonra tekrar 'toplu fotoğraf çekilsin' dediler. Bu arada bir hanım efendi açıklama yaptı. Tabii ki biz ilk başta şok olduk, anlamadık. Dediği kelime aynen şöyle bana hitaben, 'Takkesini çıkartsın, daha yakışıklı olur' falan dedi. Ondan sonra ben, 'Eğer takkemden rahatsızsan ben kadraja girmeyeyim kendim çıkayım' dedim. Olay aynen bu şekilde" şeklinde konuştu.
"ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK"
Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Karakafa, "Kumdalı bir de diyor ki, 'Biz şalvarını mı çıkarttık dedik? Takkeni çıkart dedik'. 'Özrü kabahatinden büyük' sözü vardır. Bir hanım efendinin hem bayan hem erkeklerin içinde kalkıp da, 'şalvarını çıkar demedik ki' sözü de hoş olmadı. Bizi manevi olarak kırdı. Sonra Allah razı olsun kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, ondan sonra siyasi olarak hepsi tepki gösterdiler. Tepki üzerine geri dönmek zorunda kaldım. Ben tepkisiz kalamazdım. Bir Müslüman zaten tepkisiz kalamaz, gerekirse tepkiyi en yüksek seviyeden verir. Tepki olarak dedim ki, 'Benim takkem benim şerefimdir, siz yakışıklılıktan bahsediyorsunuz, ben takke ilen daha yakışıklıyım, ben ölünceye kadar takkemle kalacağım' diyerek tepki gösterdim. Olay bu. Beni ulusal basından, her taraftan aradılar, ben şov olmasın diye hiçbir yeni çıkmadım, çıkmak istemedim. Lakin sosyal medyada, 'Onlar cahildir, şudur, budur' denilince açıklama yapmak zorunda kaldım. Bana Kütahya halkı olsun, belediye başkanı ve başkan yardımları ile bütün siyasi kuruluşlar olsun Allah razı olsun bana destek verdiler. Bundan dolayı müteşekkirim. Fakat onların bu davranış yanlıştır" diye konuştu.
TAKKELİ İŞÇİYE TEPKİ GÖSTERDİ
Takdir belgesinin personele takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimine geçildi.
CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın fotoğraf çekimine takke ile katılan çalışana yönelik sözleri ise tepki çekti.
Kumdalı, "Fotoğraf karesinin içinde değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen o başınızdakini çıkartır mısınız." ifadelerini kullandı.
"TAKKEM BENİM ŞEREFİMDİR"
Çalışan, "O zaman ben fotoğraf çektirmeyeyim. Ne gerek var buna ya benim takkem benim şerefimdir. " ifadeleriyle tepki gösterdi.
AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ
AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri de duruma tepki gösterdi.
İşçi ise fotoğraf karesinden çıkmak istedi.
Bunun üzerine salondakiler buna itiraz ederek fotoğraf karesinde işçinin kalmasını sağladı. Fotoğraf çekiminin ardından teşekkür belgesi töreni sona erdi.
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