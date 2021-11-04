CHP’li başkanın takkesi yüzünden küçük gördüğü işçi konuştu: Takkem benim şerefimdir

CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın fotoğraf çekimine takke ile katılan çalışana yönelik sözleri ise tepki çekti.

Kumdalı, "Fotoğraf karesinin içinde değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen o başınızdakini çıkartır mısınız." ifadelerini kullandı.

"TAKKEM BENİM ŞEREFİMDİR"



Çalışan, "O zaman ben fotoğraf çektirmeyeyim. Ne gerek var buna ya benim takkem benim şerefimdir. " ifadeleriyle tepki gösterdi.

AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ



AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri de duruma tepki gösterdi.

İşçi ise fotoğraf karesinden çıkmak istedi.

Bunun üzerine salondakiler buna itiraz ederek fotoğraf karesinde işçinin kalmasını sağladı. Fotoğraf çekiminin ardından teşekkür belgesi töreni sona erdi.