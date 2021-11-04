06 Kasım 2021, Cumartesi
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CHP'li başkanın takkesi yüzünden küçük gördüğü işçi konuştu
Kütahya Belediyesi’nin, sel felaketinde görevli personele takdir belgesi verdiği törende belge almaya gelen takkeli işçiye CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı tepki gösterdi. Yaşanan olay sonrası takkeli işçi ilk defa konuştu. İşçi İsa Karakafa, ''Takkem benim şerefimdir'' dedi.