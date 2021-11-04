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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Fransa'ya "başörtüsü" tepkisi

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Giriş Tarihi: 04.11.2021
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan Fransa’ya başörtüsü tepkisi

Fransa'nın Avrupa Konseyinin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan tepki açıklaması geldi. Bakan Yanık, sosyal medya paylaşımında "Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz." cümlelerine yer verdi.

Bakan Yanık, Fransa'nın Avrupa Konseyinin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirmesine tepki gösterdi.

Bakan Yanık'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

"Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz. Müslüman kadınların inanç ve kıyafetleriyle ilgili yaşadıkları hak kayıplarının dile getirilmesine dahi tahammülü olmayan devletlerin demokrasi söylemini tutarsız buluyoruz."

Avrupa Konseyinin, başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı 28 Ekim'de başlattığı kampanya Fransa'nın girişimiyle durdurulmuştu.

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