İsrail Ankara Büyükelçiliği’nden skandal paylaşım! ’’Siber saldırı’’ olduğunu iddia ettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 10 dakika süren ve ikili ilişkilerin konuşulduğu bir görüşme gerçekleştirmişti. Siyonist İsrail ABD Başkanı ile yapılan görüşmenin başarılı geçmesinden rahatsız oldu.

BÖLGESEL ANLAŞMAZLIKLAR, PKK/YPG/KCK/PYD TERÖRÜ, F-35 VE F-16 GÜNDEMDEYDİ

Suriye'deki siyasi süreç, bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye verilen destek, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündemdeydi.

Biden Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürmesini istedi. Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğunu belirten Biden Türkiye ile yapıcı ilişkiler kurmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Başkan Erdoğan ise F-35'lere ödediği paranın iadesi veya F-16 formulü üzerinde durdu. Söz konusu ortak çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Erdoğan, Biden ile F-16 görüşmesiyle ilgili, "Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm" dedi.

G20 Liderler Zirvesi'nde odak merkezi olan Başkan Erdoğan, üzerinden 3 gün geçmesine rağmen İtalyan medyasının birinci gündemine oturdu. İtalyan basınının ortak görüşü, "Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Erdoğan'dır" oldu.