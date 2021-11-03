İsrail Ankara Büyükelçiliği'nden skandal paylaşım! ''Siber saldırı'' olduğunu iddia ettiler
İsrail Büyükelçiliği bugün resmi Instagram hesabından küstah bir paylaşımda bulundu. Zaytung'un yaptığı bir haber İsrail Büyükelçiliğinin resmi hesabından paylaşıldı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu skandal hesaptan kaldırıldı. Ardından özür dilemeyen İsrail Büyükelçiliği fotoğraf paylaşımının "siber saldırı" sonucu olduğunu iddia ederek üzüntü duyduklarını bildiren bir açıklama yayınladı. Haberin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 10 dakika süren ve ikili ilişkilerin konuşulduğu bir görüşme gerçekleştirmişti. Siyonist İsrail ABD Başkanı ile yapılan görüşmenin başarılı geçmesinden rahatsız oldu.
BÖLGESEL ANLAŞMAZLIKLAR, PKK/YPG/KCK/PYD TERÖRÜ, F-35 VE F-16 GÜNDEMDEYDİ
Suriye'deki siyasi süreç, bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye verilen destek, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündemdeydi.
Biden Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürmesini istedi. Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğunu belirten Biden Türkiye ile yapıcı ilişkiler kurmakta kararlı olduklarını vurguladı.
Başkan Erdoğan ise F-35'lere ödediği paranın iadesi veya F-16 formulü üzerinde durdu. Söz konusu ortak çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Erdoğan, Biden ile F-16 görüşmesiyle ilgili, "Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm" dedi.
G20 Liderler Zirvesi'nde odak merkezi olan Başkan Erdoğan, üzerinden 3 gün geçmesine rağmen İtalyan medyasının birinci gündemine oturdu. İtalyan basınının ortak görüşü, "Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Erdoğan'dır" oldu.
Askeri, ekonomik ve diplomatik başarılarıyla her türlü jeopolitik riski ve saldırıları boşa çıkaran Erdoğan'ın dış politikada Türkiye'yi çok güçlü bir konuma taşıması bölgemizdeki istikrarsızlık ve kanın ana kaynağı olan işgalci İsrail'i rahatsız etti.
FONDAŞ ZAYTUNG'UN SAHTE KARA MİZAHINI PAYLAŞTI!
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği sadece iktidara karşı provokatif ve sahte bilgilerle kara mizah yapan fondaş trol sitesi Zaytung'un sahte içeriğini resmi Instagram hesabından paylaştı. Yaklaşık 25 dakika gibi bir süre kalan tepki çeken içerik sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
Fondaş Zaytung'un söz konusu paylaşım şöyle:
"F-35 Pazarlığında sona gelindi: Dışişleri Bakanlığı uçakların yerine 1.4 Milyar USD değerinde iPhone 13 Pro ve AirPods için bastırıyor"
ÖZÜR YOK ÜZÜNTÜ VAR!
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üzülerek bildiririz ki 02 Kasım'da 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır." sözlerini sarf etti.
Açıklamada, bu paylaşımların kendilerine ait olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz."
Sosyal medyadan İsrail'e yükselen tepkiler şöyle:
Siber saldırı olsa öyle bir şey paylaşılmayacağını daha iyi bilirsiniz, kifayetsizler. Ben paylaşayım...
He İsrail bir sayfasını koruyamayacak kadar aciz ha.
Persona non grata ilan edilecek kadar bile akıl yok sizde.
Zamanı geldiğinde göstereceğiz size iPhone'u iPad'i.
Kuzenim yazmış deseydiniz...
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