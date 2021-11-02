Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "16-22 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında, "16-22 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
İŞTE 3 BÜYÜK İLDEKİ SON DURUM
Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
EN ÇOK ARTAN 10 İL
Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.
1 KASIM'IN VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloda yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabında yorumladı.
VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
Son 24 saatlik verilere göre 28 bin 678 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 356 bin 643 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 296 olarak kaydedildi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,55 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,31 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 486 bin 234'e yükseldi.
"AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.
"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
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30 EKİM VAKA TABLOSU
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