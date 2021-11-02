02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "16-22 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "16-22 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

İŞTE 3 BÜYÜK İLDEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

EN ÇOK ARTAN 10 İL

Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

1 KASIM'IN VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloda yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabında yorumladı.

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Son 24 saatlik verilere göre 28 bin 678 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 356 bin 643 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 296 olarak kaydedildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" dedi.

Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayılarını açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI VAKA VE VEFAT SAYILARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,55 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,31 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 486 bin 234'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.


GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KORONAVİRÜS TABLOSU

30 EKİM VAKA TABLOSU

29 EKİM VAKA TABLOSU

28 EKİM VAKA TABLOSU

27 EKİM VAKA TABLOSU

26 EKİM VAKA TABLOSU

25 EKİM VAKA TABLOSU

24 EKİM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA