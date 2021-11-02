Son dakika: Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Üsküdar Çengelköy'deki kabul basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 15.05'te başladı. Kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı öğrenildi.