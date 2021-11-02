Haydarcan Kılıçdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir?

Haydarcan Kılıçdoğan kimdir? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir? Ankara Batıkent'te meydana gelen bir olayda, 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğunu taciz eden bir gruba engel olmak isteyen Haydarcan Kılıçdoğan hayatını kaybetti. Sosyal medyanın da gündemine oturan olayın ardından Haydarcan Kılıçdoğan kimdir sorusuna yanıt aranıyor.