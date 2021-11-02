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Haydarcan Kılıçdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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Haydarcan Kılıçdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir?

Ankara Batıkent’te meydana gelen bir olayda 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir? İki kız çocuğuna yönelik tacizi önlemek isterken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan 28 yaşındaydı. 6 yerinden bıçaklanan ve hastaneye kaldırılan Kılıçdoğan, bu sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti. Peki; Haydarcan Kılıçdoğan kimdir?

Haydarcan Kılıçdoğan kimdir? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir? Ankara Batıkent'te meydana gelen bir olayda, 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğunu taciz eden bir gruba engel olmak isteyen Haydarcan Kılıçdoğan hayatını kaybetti. Sosyal medyanın da gündemine oturan olayın ardından Haydarcan Kılıçdoğan kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

HAYDARCAN KILIÇDOĞAN KİMDİR?

Ankara Yenimahalle İlçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde, iddiaya göre bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan 2 genç kız olay yerinden geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan'dan (28) yardım istedi.

Grubu uyaran Kılıçdoğan ile grup içeresinde bulunan Y.S ve M.T arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine zanlılar Kılıçdoğan'ı bıçakla ağır şekilde yaraladı.

Olay yerinden kaçan zanlılar Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçilerce kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastahanesine sevk edilen Kılıçdoğan tedavi gördüğü hastahanede 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Sabah'ın haberine göre gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işelmlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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