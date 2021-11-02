Millet İttifakı Kandil’in onayı olmadan aday çıkaramıyor! Flaş itiraf: HDP’ye mecburuz

CHP'DEN SEÇİM ANALİZİ

Seçimlere İyi Parti ile birlikte girmesi şimdilik kesinleşen CHP'nin seçim anlizleri de başladı. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre analiz sonuçları CHP'nin pek de beklediği gibi değil.

CHP Parti İçi Eğitim biriminden de sorumlu olan Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, partisinin çarşamba günü başlayacak olan doğu illeri programı öncesi açıklamalarda bulundu. CHP ve İyi Parti'nin toplam oylarının seçimleri kazanmak için yetmeyeceğini duyaran Atıcı, konuyla ilgili önerilerde bulundu.