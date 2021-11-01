Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Elazığ Kovid-19 aşılamasında...

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım." paylaşımında bulundu.

1 KASIM 2021 KOVİD-19 TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloda yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabında yorumladı.

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Son 24 saatlik verilere göre 28 bin 678 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 356 bin 643 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 296 olarak kaydedildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,55 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,31 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 486 bin 234'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.