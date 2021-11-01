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İstanbullular sabaha yoğun trafikle başladı! Yüzde 70'i geçti

İstanbul'da Kasım ayının ilk günü yine trafikle başladı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Avcılar mevkisinde başlayan trafik birçok ana yolu etkiledi. Anadolu Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 08:54
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İstanbullular sabaha yoğun trafikle başladı! Yüzde 70’i geçti

İstanbul'da, hafta sonu tatilinin ardından ilk iş gününde yağışın da etkisiyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte haftanın ilk iş gününde işe gitmeye çalışan vatandaşlar ile okul servisleri trafik yoğunluğu oluştururken, etkili olan sağanak da trafiği olumsuz etkiliyor.

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İstanbullular sabaha yoğun trafikle başladı! Yüzde 70’i geçti

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Avcılar mevkisinde başlayan trafik, Bahçelievler, Yenibosna, İncirli Merter yönünde yoğunlaşırken, Edirnekapı mevkisinde trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözleniyor.

Edirnekapı, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde de vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

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İstanbullular sabaha yoğun trafikle başladı! Yüzde 70’i geçti

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Florya-Beylikdüzü ve İncirli-Yenibosna arasında trafik akışı ağır ilerlerken, bazı mevkilerde trafik durma noktasına geldi.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafik yoğunluğu gözleniyor.

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İstanbullular sabaha yoğun trafikle başladı! Yüzde 70’i geçti

TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir - Firuzköy mevki arasında trafik durma noktasına geldi.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Okmeydanı mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

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İstanbullular sabaha yoğun trafikle başladı! Yüzde 70’i geçti

Mecidiyeköy Meydan'da D-100 ve TEM bağlantı yollarında ise trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Karaköy-Ortaköy arasında da trafik yoğunlaşıyor.

Anadolu Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.