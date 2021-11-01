İstanbullular sabaha yoğun trafikle başladı! Yüzde 70’i geçti

Mecidiyeköy Meydan'da D-100 ve TEM bağlantı yollarında ise trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Karaköy-Ortaköy arasında da trafik yoğunlaşıyor.

Anadolu Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.