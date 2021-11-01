01 Kasım 2021, Pazartesi
İstanbullular sabaha yoğun trafikle başladı! Yüzde 70'i geçti
İstanbul'da Kasım ayının ilk günü yine trafikle başladı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Avcılar mevkisinde başlayan trafik birçok ana yolu etkiledi. Anadolu Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
Giriş Tarihi: 01.11.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 08:54
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