Sağlık Bakanlığı duyurdu! Teminat konusunda sorun yok! Tüberküloz tanısında kullanılan solüsyonlara ilişkin son dakika açıklaması
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında verem teşhisinde kullanılan solüsyonun temininde aksama yaşandığı ve son kullanma tarihi geçmiş solüsyonların kullandığına ilişkin iddialar yalanlandı. Açıklamada "Mevzuat gereği belirlenen asgari raf ömrü süresi, ürünün tabi tutulduğu testler sonucunda güncellenebilmektedir. Bu olağan bir uygulamadır" sözlerine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı, verem teşhisinde kullanılan solüsyonun temininde aksamalar yaşandığı ve miadı geçmiş solüsyonların kullanıldığı yönündeki iddiaların "asılsız" olduğunu bildirdi.
TEST TEK BAŞINA KULLANILMIYOR
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Bakanlıkça verem teşhisinde kullanılan solüsyonlara ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İddiaların "asılsız" olduğu vurgulanan açıklamada, PPD solüsyonunun, tüberkülin deri testi yapılırken kullanıldığı ifade edilerek, "Test tek başına hastalık tanısı için kullanılmamaktadır, ancak dolaylı olarak yardımcıdır." bilgisine yer verildi.
RAF ÖMRÜ 48 AY
Biyolojik ürünlerin, üretiminden kullanımına kadar başta soğuk zincir olmak üzere ürün güvenliği adına birçok parametre yönünden izlendiği ve teste tabii tutulduğu, ürünlerin raf ömrünün, stabilizasyon testlerine göre belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Mevzuat gereği belirlenen asgari raf ömrü süresi, ürünün tabi tutulduğu testler sonucunda güncellenebilmektedir. Bu olağan bir uygulamadır. Bakanlığımızın tedarik ettiği PPD solüsyonunun üretim tarihinden itibaren raf ömrü 48 aydır.
BİR AKSAMA SÖZ KONUSU DEĞİL
Bunun yanında ilave yeni ürün temini için ihale süreci herhangi bir gecikme olmaksızın normal sürecinde devam etmektedir. Tüberkülozla mücadelemizde bir aksama söz konusu değildir."
HASTA SAYISI DÜŞÜYOR
Türkiye'de yürütülen "Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı" sayesinde her yıl hasta sayısında azalma gözlendiği ifade edilen açıklamada, 2005'te 20 bin 535 olan tüberküloz hasta sayısının 2020'de 8 bin 925'e düştüğü, 2005'te yüz binde 29,4 olan insidans hızının 2020'de yüz binde 10,6'ya gerilediği, 2005'e göre 2020'de toplam olgu hızında da yüzde 56,5 azalma olduğu vurgulandı.
ÜCRETSİZ YAPILIYOR
Açıklamada, Türkiye'de tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetlerinin tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olduğuna işaret edildi.
Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek ilaçların, Bakanlıkça temin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu ilaçların sağlık kuruluşlarına ve hastalara ücretsiz ulaştırıldığı kaydedildi.
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