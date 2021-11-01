Sağlık Bakanlığı duyurdu! Teminat konusunda sorun yok! Tüberküloz tanısında kullanılan solüsyonlara ilişkin son dakika açıklaması

RAF ÖMRÜ 48 AY

Biyolojik ürünlerin, üretiminden kullanımına kadar başta soğuk zincir olmak üzere ürün güvenliği adına birçok parametre yönünden izlendiği ve teste tabii tutulduğu, ürünlerin raf ömrünün, stabilizasyon testlerine göre belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Mevzuat gereği belirlenen asgari raf ömrü süresi, ürünün tabi tutulduğu testler sonucunda güncellenebilmektedir. Bu olağan bir uygulamadır. Bakanlığımızın tedarik ettiği PPD solüsyonunun üretim tarihinden itibaren raf ömrü 48 aydır.