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Dışişleri Bakanlığından Yemen’deki bombalı saldırıya kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2021
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Dışişleri Bakanlığından Yemen’deki bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde 30 Ekim günü bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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