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Başkan Erdoğan G20 zirvesi için gittiği İtalya'da akşam yemeğine katıldı! İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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Başkan Erdoğan G20 zirvesi için gittiği İtalya’da akşam yemeğine katıldı! İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın liderler ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katıldı. İşte o anlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve kızı Laura Mattarella, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların yöneticileri ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'deki yemek öncesinde, Mattarella ve kızı ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı.

Ev sahibi Matteralla ve Draghi, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

Başkan Erdoğan G20 akşam yemeğinde BAŞKAN ERDOĞAN G20 AKŞAM YEMEĞİNDE

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