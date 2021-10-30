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Uluslararası ajanslardan G20'de Başkan Erdoğan hazımsızlığı! Kirli planları tek karede çöktü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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Uluslararası ajanslardan G20’de Başkan Erdoğan hazımsızlığı! Kirli planları tek karede çöktü

Dünya medyasının yakından takip ettiği G20 Liderler Zirvesi bugün başladı. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvede renkli görüntüler çıktı. Ayak oyunlarını sürdüren Batı medyası, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associated Press ile (AP), İngiltere merkezli Reuters'ın servis ettiği fotoğraflarla Başkan Erdoğan üzerinden olumsuz bir algı oluşturmak istedi. Sinsi kara propaganda, Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflarla çöktü.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Burada dünya liderleriyle ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

DÜNYA LİDERLERİ İLE SAMİMİ SOHBET
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,İtalya Başbakanı Mario Draghi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile samimi sohbetler gerçekleştirdi.

BIDEN HÜRMET GÖSTERDİ
Başkan Erdoğan'a karşı hürmet gösteren ve asker selamıyla karşılayan ABD Başkanı Biden'ın vücut dili dikkatlerden kaçmadı.

TEK SİLAHLARI YALAN VE SAHTE ALGI
Buna rağmen ABD merkezli AP, kamuoyunun düşünce ve davranışlarını yanlış etkilemek amacıyla servis ettiği anlık çekilen ve olguyu yansıtmayan bir kare ile Başkan Erdoğan üzerinde olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştı.

O anın videosunda Başkan Erdoğan maskesini çıkardıktan sonra kendine has mizacıyla eliyle yüzündeki maske izlerini silmeye çalıştığı görülüyor.

Operasyona devam eden Reuters ise maske çıkardıktan sonra eliyle yüzündeki izleri düzelttiği anı servis etti.

AYAĞA KALTIĞI AN VERDİĞİ SELAMI YUMRUK YİYOR GİBİ GÖSTERMİŞLERDİ!
Geçtiğimiz NATO Zirvesi'nde Reuters ve AFP servis ettiği fotoğraflarla algı oluşturmak istemişti. Reuters ve AFP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam ayağa kalkarken çekilen fotoğraflarını servis etti. Paylaşılan fotoğraflarla Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği yönünde bir algı oluşturulmak istendi.

GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BİR HUYU VARDIR
Gerçekteyse korona selamlaşması yapan Başkan Erdoğan ile Biden, sonrasında samimi bir sohbet gerçekleştirmişti. O anları AA servis ederek bir algı operasyonunu daha çökermiş oldu.

FONDAŞIN PAÇALARINDAN SAHTELİK AKIYOR
AFP, AP ve Reuters gibi yabancı ajansların kasıtlı bir şekilde Başkan Erdoğan üzerinden oluşturmak istediği sahte algıları Türkiye'deki muhalif fondaş medya (Sözcü, BBC Türkçe, DW Türkçe, Cumhuriyet, T24, Birgün, Yol TV, Halk TV, Karar, Evrensel, Sputnik vs.)sürekli kullanıyor.

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