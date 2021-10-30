Son dakika: İstanbul’da faciadan dönüldü! Dev gemi sürüklendi, kıyıya metreler kala durabildi

Bunun üzerine kılavuz kaptan demir atarak yük gemisini durdurdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-7, MEHMETÇİK römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile deniz polisi olay yerine sevk edildi.