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Son dakika: İstanbul'da faciadan dönüldü! Dev gemi sürüklendi, kıyıya metreler kala durabildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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Son dakika: İstanbul’da faciadan dönüldü! Dev gemi sürüklendi, kıyıya metreler kala durabildi

Son dakika haberine göre, İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durabildi. Kargo gemisi, römorkörler ve hızlı tahlisiye botu eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine çekilecek.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapması nedeniyle kılavuz kaptan tarafından demir atılarak durdurulan kargo gemisi, Ahırkapı bölgesine çekilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi makine arızası yaşadı.

Bunun üzerine kılavuz kaptan demir atarak yük gemisini durdurdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-7, MEHMETÇİK römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile deniz polisi olay yerine sevk edildi.

Kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, römorkörler ve hızlı tahlisiye botu eşliğinde, bölgede bulunan son geminin geçişine müteakip emniyetli bir şekilde Ahırkapı demir bölgesine çekilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Kılavuz Kaptanımızın yerinde ve etkin müdahalesiyle demir atan MEDKON MRA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda Kurtarma-7 ve Mehmetçik römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz eşliğinde Ahırkapı'ya çekilecek" bilgisi yer aldı.

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