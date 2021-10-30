Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Roma’da diplomasi trafiği

Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

Öte yandan, bir grup çevre aktivisti genç, sabah erken saatlerde, zirvenin yapıldığı EUR semtini kent merkezine bağlayan ana arterlerden Kristof Kolomb Bulvarı'nı oturma eylemiyle trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI LEYEN'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya'nın başkenti Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturuma katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından ikili görüşmelerine başladı. Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.