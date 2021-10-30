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Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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