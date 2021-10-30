Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden Glasgow'da bir araya gelecek
Son dakika haberine göre: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın Glasgow’da görüşmesinin beklendiğini açıkladı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini beklediğini belirterek, "Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan Sullivan, Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
SÜREÇ DEVAM EDECEK
Erdoğan ile Biden'ın Glasgow'da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Sullivan, "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum" yanıtını verdi.
Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin de "Ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve süreç devam edecek. Söyleyecek başka bir şeyim yok" dedi.
MERKEL HALEFİYLE KATILACAK
Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Başbakanlık görevini vekaleten sürdüren Merkel, Yunan mevkidaşı Kiryakos Mitçotakis'le bir araya geldi. Halefine Türkiye'yle ilişkiler açısından vereceği tavsiye sorulan Merkel, "görüş ayrılıklarına" rağmen, Ankara ile rasyonel bir ilişki kurulması gerektiğini belirterek, "Hem NATO müttefikimiz hem de komşumuz olarak Türkiye'yle makul ilişkiler kurmanın bizim yararımıza olduğunu açıkça ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Öte yandan Merkel, başbakan adayı Olaf Scholz'u G20 zirvesinde muhtemel halefi olarak takdim edecek. Alman DW ajansındaki detaylarda "Merkel ve Scholz'un Roma'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor" denildi.
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