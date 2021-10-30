Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden Glasgow’da bir araya gelecek







MERKEL HALEFİYLE KATILACAK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Başbakanlık görevini vekaleten sürdüren Merkel, Yunan mevkidaşı Kiryakos Mitçotakis'le bir araya geldi. Halefine Türkiye'yle ilişkiler açısından vereceği tavsiye sorulan Merkel, "görüş ayrılıklarına" rağmen, Ankara ile rasyonel bir ilişki kurulması gerektiğini belirterek, "Hem NATO müttefikimiz hem de komşumuz olarak Türkiye'yle makul ilişkiler kurmanın bizim yararımıza olduğunu açıkça ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Öte yandan Merkel, başbakan adayı Olaf Scholz'u G20 zirvesinde muhtemel halefi olarak takdim edecek. Alman DW ajansındaki detaylarda "Merkel ve Scholz'un Roma'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor" denildi.