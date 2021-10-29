Türkiye’nin enerji yükünü çekecek! Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde önemli gelişme

Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak olan Akkuyu NGS'de önemli bir adım atıldı ve 4. ünitenin inşaat lisansı verildi. Akkuyu, 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacak."