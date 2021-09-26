26 Eylül 2021, Pazar
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son durum ne? İşte fotoğraflar...
Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maxim Kucherenko, "Bu yılın sonunda önemli bir aşamaya geleceğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl için güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan kor tutucunun kurulumu planlanıyor. Bu yılın sonuna kadar dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansını alacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 26.09.2021 18:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 18:35
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