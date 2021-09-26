Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son durum ne? İşte fotoğraflar...

Kucherenko, "Birinci güç ünitesinde teknolojik ekipmanların kurulumu yapıldı. Bu yılın sonunda önemli bir aşamaya geleceğimizi söyleyebiliriz. Çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. İkinci güç ünitesinde ise ana ekipmanların gelmesini bekliyoruz. Bu ekipmanların kurulumu için hazırlıklar devam ediyor. Üçüncü güç ünitesinde inşaat çalışmaları da devam ediyor. Önümüzdeki yıl için güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan kor tutucunun kurulumu planlanıyor. Dördüncü güç ünitesinde ise şu anda hafriyat çalışmaları sürüyor. Bu yılın sonuna kadar dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansını alacağız" ifadelerini kullandı.