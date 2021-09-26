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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son durum ne? İşte fotoğraflar...

Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maxim Kucherenko, "Bu yılın sonunda önemli bir aşamaya geleceğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl için güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan kor tutucunun kurulumu planlanıyor. Bu yılın sonuna kadar dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansını alacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 26.09.2021 18:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 18:35
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son durum ne? İşte fotoğraflar...

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar devam ediyor.

TEKNOFEST'in son gününde şirketin standında açıklamalarda bulunan Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maxim Kucherenko, santralin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son durum ne? İşte fotoğraflar...

Kucherenko, "Birinci güç ünitesinde teknolojik ekipmanların kurulumu yapıldı. Bu yılın sonunda önemli bir aşamaya geleceğimizi söyleyebiliriz. Çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. İkinci güç ünitesinde ise ana ekipmanların gelmesini bekliyoruz. Bu ekipmanların kurulumu için hazırlıklar devam ediyor. Üçüncü güç ünitesinde inşaat çalışmaları da devam ediyor. Önümüzdeki yıl için güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan kor tutucunun kurulumu planlanıyor. Dördüncü güç ünitesinde ise şu anda hafriyat çalışmaları sürüyor. Bu yılın sonuna kadar dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansını alacağız" ifadelerini kullandı.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son durum ne? İşte fotoğraflar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde santrale gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten de bahseden Kucherenko, "Ziyaret çok güzel tamamlandı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projede gelinen noktayla ilgili detaylı bilgiler verildi" dedi. Kucherenko, "Ana teknolojik ekipmanların kurulumu, pompa istasyonları ve diğer yardımcı bina ve yapıların kurulumu gibi çalışmalarda devam ediyor" dedi.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son durum ne? İşte fotoğraflar...

Öte yandan şirketin önemli birimlerinde görev alan Türk mühendislerde yaptıkları çalışmalar ve gördükleri eğitimler ile projeye destek veriyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Hazırlık ve Onarım Birimi Uzmanı Yusuf Kılıç, "2012 yılında projeden haberdar oldum. Katılmamın asıl sebebi ülkeme nükleer teknolojinin getirilmesinde katkıda bulunmaktı. Bu sebepten dolayı bu heyecanlı sürece katılmaya karar verdim" dedi.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son durum ne? İşte fotoğraflar...

Akkuyu Nükleer A.Ş. Radyasyon Güvenliği Birimi Uzmanı Özlem Arslan, "Rusya'da altı buçuk yıllık bir staj imkanımız oldu. Bunun dışında AtomEXPO gibi bir çok fuara katılma imkanım oldu. Öğrendiğimiz teorik bilgileri pratiğe döktük. Ruslar ile beraber gelecekte nasıl çalışırız bunu burada deneyimlemiş olduk" diye konuştu.