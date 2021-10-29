Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
GÜNDEM AA
Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde şehit oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Çalışkan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.