Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Çalışkan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.