TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı: Büyük Türkiye idealinden asla vazgeçilmeyecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Şentop, "Bugün idrak ettiğimiz Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başta TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'mizin kahramanlarını, bugüne kadar milletimize ve devletimize hizmet eden bütün büyüklerimizden vefat edenleri ve aziz şehitlerimizi tazimle yad ediyorum. Bu aziz toprakları bizlere vatan kılan ve vatan olarak ebediyete kadar var etmek uğruna şehadete yükselenlere, gazilerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Şentop, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurtuluş Savaşı'mızın bizzat yöneticisi, milli iradenin evi Gazi Meclisi'mizin bugün kutladığı ve büyük coşkuyla beklediği Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına şerefle, şanla ve yüksek bir şuurla ulaşmayı Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugün olduğu gibi gelecekte de temel hedeflerimizden, yeniden büyük Türkiye idealinden asla vazgeçilmeyecektir. Tam bağımsızlık bizim karakterimizdir; aziz milletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri üzerine birlik ve beraberlikle geleceğini inşaya devam etme, koruma ve kollama konusunda iradesi tamdır. Yüz yıl önce yedi düvelin işgal planlarını bozan bu millet, bundan sonra da özgür, tam bağımsızlık idealiyle ve tüm gücüyle küresel oyunların çarklarını kıracaktır. Ecdadımızın, gazilerimizin, şehitlerimizin emanetleri emanetimizdir. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."