29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu nasıl yapılır 2021?

TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu nasıl yapılır 2021?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2021
ABONE OL
TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu nasıl yapılır 2021?

TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere Muvazzaf Subay alımı yapıyor. TSK bünyesinde Öğretmen ve Mühendis Subay olarak görev almak isteyen adaylar, başvurularını e-devlet üzerinden de yapabilecek. İşte, TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu nasıl yapılır 2021?

TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu nasıl yapılır 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TSK Muvazzaf Subay Alımı için ilan yayınladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuvvet Komutanlıklarında ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde görevlendirilecek subay adayları için son başvuru tarihi de 14 Kasım 2021 olarak belirlendi. İşte, TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu...

TSK MUVAZZAF SUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Öğretmen ve Mühendis Subay olarak TSK ve MSÜ bünyesinde görevlendirilecek adayların başvurularını yapması için son tarih ise 14 Kasım 2021 saat 23.59 oldu.

MUVAZZAF SUBAY BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

TÜrk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak isteyen Muvazzaf Subay adayları, başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA