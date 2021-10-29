TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu nasıl yapılır 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TSK Muvazzaf Subay Alımı için ilan yayınladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuvvet Komutanlıklarında ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde görevlendirilecek subay adayları için son başvuru tarihi de 14 Kasım 2021 olarak belirlendi. İşte, TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu...

TSK MUVAZZAF SUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Öğretmen ve Mühendis Subay olarak TSK ve MSÜ bünyesinde görevlendirilecek adayların başvurularını yapması için son tarih ise 14 Kasım 2021 saat 23.59 oldu.