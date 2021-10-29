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CHP'nin 29 Ekim hediyesi: Her mahalleye heykel

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Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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CHP’nin 29 Ekim hediyesi: Her mahalleye heykel

Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu düzenleyen CHP'li Maltepe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle her mahalleye heykel yerleştirdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, heykelleri ilçe sakinlerine hediye ettiklerini söyledi.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen, "Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirildi.

Heykel sanatçıları tarafından yapılan heykeller, mahalle muhtarları ile anlaşılarak yedi mahalleye yerleştirildi.

Sempozyumda tasarlanan eserleri Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, heykelleri tasarlayan heykeltıraşlar ile birlikte inceledi.

"VATANDAŞLARIMIZA HEDİYEMİZ"
Etkinlik hakkında konuşan Başkan Ali Kılıç "Maltepe'de bu yıl ilk defa uluslararası heykel sempozyumu gerçekleştirdik.

Yaklaşık 1 aydır devam eden bir çalışmaydı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Maltepemize, Maltepeli hemşehrilerimize hediye etmek istedik" dedi.

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