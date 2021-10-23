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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından uyardı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından uyardı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi.

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