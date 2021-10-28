29 Ekim mesajları sözleri! En güzel anlamlı 29 Ekim mesajları Atatürk ile ilgili sözleri! Resimli 29 Ekim mesajı…

EN GÜZEL 29 EKİM MESAJLARI!

Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

"Efendiler yarın cumhuriyeti kuruyoruz" diyen bir milletin torunları olduğum için gurur duyuyor Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Koruyuculardan olmanız dileğiyle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun!