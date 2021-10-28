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Haberler Galeri 29 Ekim mesajları sözleri! En güzel anlamlı 29 Ekim mesajları Atatürk ile ilgili sözleri! Resimli 29 Ekim mesajı…

29 Ekim mesajları sözleri! En güzel anlamlı 29 Ekim mesajları Atatürk ile ilgili sözleri! Resimli 29 Ekim mesajı…

29 Ekim mesajları sözleri! En güzel anlamlı 29 Ekim mesajları sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetimizin 98. yılında birbirinden anlamlı ve güzel mesajlar sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla paylaşılacak. Bu kutlu günde arkadaşlarına, dostlarına, sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler için 29 Ekim mesajlarını derledik. Haberimizden resimli 29 Ekim mesajları bulabilir veya anlamlı 29 Ekim yazılı mesajları gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 12:09
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29 Ekim mesajları sözleri! En güzel anlamlı 29 Ekim mesajları Atatürk ile ilgili sözleri! Resimli 29 Ekim mesajı…

29 Ekim mesajları sözleri! En güzel anlamlı 29 Ekim mesajları Atatürk sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Her yıl tüm yurtta coşkuyla kutlanan Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde sosyal medyadan mesajlar paylaşılıyor. Birbirinden güzel 29 Ekim mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilir ve bunları gönderebilirsiniz. İşte; en güzel 29 Ekim mesajları sözleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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29 Ekim mesajları sözleri! En güzel anlamlı 29 Ekim mesajları Atatürk ile ilgili sözleri! Resimli 29 Ekim mesajı…

EN GÜZEL 29 EKİM MESAJLARI!

Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

"Efendiler yarın cumhuriyeti kuruyoruz" diyen bir milletin torunları olduğum için gurur duyuyor Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Koruyuculardan olmanız dileğiyle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun!

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29 Ekim mesajları sözleri! En güzel anlamlı 29 Ekim mesajları Atatürk ile ilgili sözleri! Resimli 29 Ekim mesajı…

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 29 Ekim!

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29 Ekim mesajları sözleri! En güzel anlamlı 29 Ekim mesajları Atatürk ile ilgili sözleri! Resimli 29 Ekim mesajı…

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

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29 Ekim mesajları sözleri! En güzel anlamlı 29 Ekim mesajları Atatürk ile ilgili sözleri! Resimli 29 Ekim mesajı…

• Cumhuriyet Bayramını kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

• Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.