29 Ekim otobüsler, metro, metrobüs, İETT bedava mı? İstanbul’da 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi?
29 Ekim otobüsler ücretsiz mi? 29 Ekim otobüsler, metro, metrobüs, İETT bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda otobüslerin ücretsiz olup olmadığı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizin tüm şehirlerinde coşkuyla kutlanmaktadır. Bu anlamlı günde bazı belediyeler de ulaşımı ücretsiz yapıyor. Peki; 29 Ekim’de otobüsler, metro, metrobüs, İETT bedava mı? İstanbul’da 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi? İşte detaylar…
29 Ekim'de yola çıkacak vatandaşlar 29 Ekim otobüsler, metro, metrobüs, İETT bedava mı sorusuna yanıt arıyor. Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenler ve etkinliklerle kutlanacak. Bu anlamlı gün resmi tatil olarak kabul ediliyor ve kamu kuruluşları kapalı oluyor. Bazı belediyeler ise ulaşımı ücretsiz yapıyor. Peki; 29 Ekim İstanbul'da otobüsler bedava mı? 29 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs, İETT ücretsiz mi? İşte yanıtı!
29 EKİM'DE OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cuma günkü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış töreni dolayısıyla gün boyu yeni bir trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.
AKM binasına ulaşımı sağlayan bağlantı yollarının açılacağı geçici düzenleme gün boyu uygulanacak.
Trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle açıklandı:
"Alınan kararla, Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine ve İnönü Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi. İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve zabıta ekipleri ile koordine edecek."
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