29 Ekim otobüsler, metro, metrobüs, İETT bedava mı? İstanbul’da 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi?

29 Ekim'de yola çıkacak vatandaşlar 29 Ekim otobüsler, metro, metrobüs, İETT bedava mı sorusuna yanıt arıyor. Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenler ve etkinliklerle kutlanacak. Bu anlamlı gün resmi tatil olarak kabul ediliyor ve kamu kuruluşları kapalı oluyor. Bazı belediyeler ise ulaşımı ücretsiz yapıyor. Peki; 29 Ekim İstanbul'da otobüsler bedava mı? 29 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs, İETT ücretsiz mi? İşte yanıtı!