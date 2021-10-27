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Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğaz ve boynundan bıçaklanarak öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden genç kızın, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilirken katil zanlısı Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp gibi 6 suçtan kaydının olduğu bildirildi.

Denizli Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartın birinci katında erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) ile birlikte yaşayan Şebnem Şirin (25) erkek arkadaşına ilişkilerini bitirmek istediğini söyledi.

Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

GENÇ KIZI BOĞAZINDAN VE BOYNUNDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Ayrılmayı kabul etmeyen Furkan Zıbıncı, elinde bulunan bıçak ile genç kızın boğaz ve boyundan bıçaklayarak öldürdü.

Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Evden bağrışma sesleri duyan ve evden çıkan bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları polise haber verdi.

Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

Polis ve sağlık ekipleri, evin salonunda yerde yatan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

AYRILMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU

Olay yerinden otomobille kaçan Furkan Zıbıncı (25), polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi'nde 20 ABK 989 plakalı otomobil içinde gözaltına alındı.

Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

Zanlının emniyette verdiği ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle tartıştıklarını aktardı.

Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

ZANLI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Katil zanlısı Furkan Zıbıncı'nın adete suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

Zanlının, çocuk cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıkarken hayatını kaybeden genç kızın ise, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi.

Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

(Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı)

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