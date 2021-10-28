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Son dakika: AK Parti'den 'kadına şiddet' tepkisi! Mücadele daha güçlü sürmeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Son dakika: AK Parti’den ’kadına şiddet’ tepkisi! Mücadele daha güçlü sürmeli

Son dakika haberleri.... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öldürülen Şebnem Şirin hakkında açıklama yaptı. "Kadına şiddet insanlığın inkarıdır" ifadelerine yer veren Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şebnem Şirin cinayeti hakkında açıklama yaptı.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sözcü Çelik, "Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor." ifadelerine yer verdi.

İşte Çelik'in paylaşımlari;

"Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. #ŞebnemŞirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor."

"Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir"

Detaylar gelecek...

NELER YAŞANDI?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Kuyumcusu toptancısı olarak çalışan Furkan Zıbıncı, apart dairesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisi Şebnem Şirin ile buluştu. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, korkunç bir sonla bitti.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Çamlaraltı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, kuyumcu toptancılığı yapan Furkan Zıbıncı, yaklaşık 1 yıldır yaşadığı apart dairesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisi Şebnem Şirin ile buluştu.

Tartışmanın ardından Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı'yı sırtından bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı.

Duruma öfkelenen Furkan Zıbıncı, genç kız arkadaşını elleriyle boğdu.

Sonrasında ise 20 ABG 989 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı.

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