İstanbul’daki trafik çilesine yarım mesai de çare olmadı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, Haliç Köprüsü çıkışında normale dönüyor. TEM otoyolunda ise Kağıthane mevkisinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikametlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.

Beşiktaş Meydanı'nda yapılan yeni düzenleme sonrası trafik oluşmaya devam ediyor. Sürücü ve yayaların zorlandığı noktada trafik polisleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yapıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarım gün mesai yapılacak olması dolayısıyla kent genelinde trafik yoğunluğunun diğer iş günlerine oranla daha az olduğu görülürken, İBB verilerine göre saat 08.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak ölçüldü.